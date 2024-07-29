Эксперты предупредили о резком подорожании арендного жилья в августе

В конце лета традиционно активизируется рынок съемного жилья. Высокий спрос приводит к быстрому вымыванию наиболее дешевых квартир из экспозиции - за эконом-жильем арендаторы буквально выстраиваются в очередь, рассказала изданию Life.
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