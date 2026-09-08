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Царьград

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ФОБОС сообщил о похолодании в Москве до +3 градусов ночью

ФОБОС сообщил о похолодании в Москве до +3 градусов ночью

В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с мая, температура снизилась до 7,8 градусов. 8 сентября атмосферная инициатива перейдет к антициклону, ожидается постепенное потепление.

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