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“Всё что угодно могло стать результатом этого боя”: представитель ВВС Украины допустил, что ракетный удар по Польше могли нанести ВСУ

“Всё что угодно могло стать результатом этого боя”: представитель ВВС Украины допустил, что ракетный удар по Польше могли нанести ВСУ

Военно-воздушные силы Украины подтвердили, что ракеты, упавшие на территории Польши, могли принадлежать ВСУ.

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