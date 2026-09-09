В Москве пройдет праздник «Книжники-передвижники»

В Усадьбе Л. Н. Толстого в Хамовниках 12 сентября пройдет книжный праздник «Книжники-передвижники» для детей и их родителей.
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