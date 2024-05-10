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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серебряков о том, предъявляли ли ему претензии за игру в СКА: «Ну... Предъявляли команде – проиграли во втором раунде. Это считается плохим результатом для нас»

– Были ли недовольство вашей игрой в плей-офф? – Это лучше у тренеров спросить. – Вам предъявляли претензии? – Ну.

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