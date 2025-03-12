На Солнце произошла сильная вспышка

Во вторник, 11 марта, наблюдалась мощная вспышка на Солнце класса M. Это событие, зарегистрированное в 15:04 по московскому времени, было зафиксировано специалистами Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
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