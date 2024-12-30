На родине Юрия Гагарина Полицейский Дед Мороз и общественники поздравил детей из многодетных семей с праздниками

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» на родине первого космонавта страны Юрия Гагарина, сменив полицейскую форму на кафтаны, госавтоинспекторы совместно с представителями Общественного совета при МО МВД России «Гагаринский» посетили многодетные семьи.
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