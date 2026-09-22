Моросящий дождь и +15 градусов ожидаются в Новосибирске 22 сентября

В понедельник, 22 сентября, в Новосибирске пройдут моросящие дожди при дневной температуре до +15 градусов, а в ночь на вторник похолодает до +7…+9 градусов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Sportsnet: Канада...
- Глава МИД Германи...
- Академик Онищенко...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым