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Царьград

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Моросящий дождь и +15 градусов ожидаются в Новосибирске 22 сентября

Моросящий дождь и +15 градусов ожидаются в Новосибирске 22 сентября

В понедельник, 22 сентября, в Новосибирске пройдут моросящие дожди при дневной температуре до +15 градусов, а в ночь на вторник похолодает до +7…+9 градусов.

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