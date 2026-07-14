12,6 млн нежелательных звонков было заблокировано в Нижегородской области с начала года. Как отмечают аналитики МТС, мошенники используют две основные тактики — массовый обзвон уязвимых групп населения и точечные атаки на экономически активных нижегородцев.
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