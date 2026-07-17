Нигерия: По меньшей мере два боевика Исламского государства в провинции Западная Африка (ISWAP) были убиты в ходе операции по обеспечению безопасности на улице Тамсукаву возле университета Майдугури (UNIMAID) в штате Борно ранним утром по местному времени 16 июля.