Ростовские полицейские провели профилактические мероприятия с молодежью

В рамках профилактической операции «Дети России — 2022» заместитель начальника отдела УКОН ГУ МВД России по Ростовской области подполковник полиции Галина Сагайдачная провела встречу с обучающимися первого и второго курса… Показать полностью.
В рамках профилактической операции «Дети России — 2022» заместитель начальника отдела УКОН ГУ МВД России по Ростовской области подполковник полиции Галина Сагайдачная провела встречу с обучающимися первого и второго курса… Показать полностью.
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