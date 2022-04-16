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Ростовские полицейские провели профилактические мероприятия с молодежью

Ростовские полицейские провели профилактические мероприятия с молодежью

В рамках профилактической операции «Дети России — 2022» заместитель начальника отдела УКОН ГУ МВД России по Ростовской области подполковник полиции Галина Сагайдачная провела встречу с обучающимися первого и второго курса… Показать полностью.

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