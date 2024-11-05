Армия РФ поразила украинский нефтеперерабатывающий завод и аэродромы ВСУ, а на Украине предложили окапывать Киев и другие города: Карта специальной военной операции на Украине на 5 ноября 2024 года Юлия СоколоваВооруженные силы Российской Федерации продолжают целенаправленные удары по стратегически важным объектам на территории Украины в рамках специальной военной операции.