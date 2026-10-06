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«Газпром капитал» выплатил 1,14 млрд рублей купонного дохода по облигациям

«Газпром капитал» выплатил 1,14 млрд рублей купонного дохода по облигациям

ООО «Газпром капитал» полностью исполнило обязательства по выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-002Р-10.

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