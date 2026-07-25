Ливень оставил часть Барнаула без света и подтопил частные дома

Мэрия Барнаула сообщила о последствиях мощного ливня БАРНАУЛ, 25 июля, ФедералПресс. Сильный дождь, прошедший в Барнауле, привел к аварийным отключениям электроэнергии, подтоплению частных домов и нарушениям в работе городского транспорта.
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