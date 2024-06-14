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ДОЛЛАР ПО 200 РУБЛЕЙ: КТО СДЕЛАЛ И ЧТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ

То, что ожидали давно, случилось. В среду, 12 июня, Минфин США ввёл санкции в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
начни с себя: лексикон - греческое слово
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7 час.
Геннадий Исаков
Это всё специально создавалось, когда страдальцы по капитализму в партийные верхи влезли. Ещё сухой закон объявили, чтоб взорвать ситуацию.
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6 час.
Ингерман Ланская
- ничего не поняла
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6 час.

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