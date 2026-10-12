Илон Маск: его амбиции

«Это звучит супербезумно, но, я думаю, мы придем к тому, что SpaceX будет стоить на порядки больше, чем вся экономика Земли сегодня»,TASS БЕЗУМНЫЙ МАСКчитайте на monocle.
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