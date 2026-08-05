В Липецкой области в рамках акции «Будь в форме» полицейские и общественники встретились с отдыхающими летнего оздоровительного лагеря

В рамках акции «Будь в форме» сотрудники Центра кинологической службы, Госавтоинспекции, эксперты-криминалисты и представители Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Липецкой области рассказали мальчишкам и девчонкам, отдыхающим в летнем лагере «Прометей», о своей профессии.