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Происшествия

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В Липецкой области в рамках акции «Будь в форме» полицейские и общественники встретились с отдыхающими летнего оздоровительного лагеря

В рамках акции «Будь в форме» сотрудники Центра кинологической службы, Госавтоинспекции, эксперты-криминалисты и представители Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Липецкой области рассказали мальчишкам и девчонкам, отдыхающим в летнем лагере «Прометей», о своей профессии.

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