Китайский автоконцерн JAC получил рекордный убыток почти в 2 млрд юаней

Итоги 2024 года JAC Group обнародовала годовой отчет за 2024 год, в котором приводятся следующие финансовые результаты: — продано 403 100 автомобилей и шасси всех типов — общий операционный доход: 42,202 млрд юаней — чистый убыток: 1,784 млрд юаней ….