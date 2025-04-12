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Китайский автоконцерн JAC получил рекордный убыток почти в 2 млрд юаней

Итоги 2024 года JAC Group обнародовала годовой отчет за 2024 год, в котором приводятся следующие финансовые результаты: — продано 403 100 автомобилей и шасси всех типов — общий операционный доход: 42,202 млрд юаней — чистый убыток: 1,784 млрд юаней ….

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