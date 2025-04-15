До 25 000 рублей: в Москве цены на куличи бьют все рекорды

В Москве цены на куличи бьют все рекорды. В столичных ресторанах их продают за 5, 10 и даже 15 тысяч рублей за штуку! В одном из заведений предлагают вот такой вариант — с куполом из белого шоколада и сахарной бумаги и начинкой из нашумевшего дубайского шоколада.