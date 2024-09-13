В США раскрыли детали плана Трампа по завершению конфликта на Украине. Как на него отреагировал Киев?

Вэнс: план Трампа по Украине включает заморозку конфликта по линии фронта Кандидат на пост вице-президента США в случае избрания Дональда Трампа Джей Ди Вэнс описал, каким видит план экс-главы Белого дома по завершению конфликта на Украине.
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