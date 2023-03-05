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Первая лига возвращается! «Енисей» примет «Волгарь», «Алания» в гостях у «Нефтехимика»

«Алания» сыграет с «Нефтехимиком» в гостях в 21-м туре Мелбет Первой лиги. Также сегодня «Енисей» примет «Волгарь».

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