Мария Захарова оценила дебаты Байдена и Трампа как "чего-то не хватает"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала предвыборные дебаты между действующим президентом США Джо Байденом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.
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