«МегаФон» отменил плату за трафик на сайты о героях ВОВ для жителей Омска

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «МегаФон» предоставляет абонентам бесплатный доступ к сайтам с архивными материалами о подвигах героев и возможностью рассказать о своих близких, переживших войну.
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