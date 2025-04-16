Омск
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Омск

54 подписчика

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    А шо? Поплачут и потом детишкам спасибо скажут. В кишлаке жить лучше.«Они плачут по но...
  • Владимир
    Малая Родина, как у любого человека вызывает трепет в душе, смотришь на это все и молодость пролетает перед глазами а...Столетние школы, ...
  • Сергей Скалаух
    Да, школьные годы... Клеши ещё дорабатывались: окантовывались по низу всяческими заклёпками, или "бисером", извлеченн...Брюки-клеш, мини-...

«МегаФон» отменил плату за трафик на сайты о героях ВОВ для жителей Омска

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «МегаФон» предоставляет абонентам бесплатный доступ к сайтам с архивными материалами о подвигах героев и возможностью рассказать о своих близких, переживших войну.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх