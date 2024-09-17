Власти Омска утвердили новые цены на погребение - стоимость похорон выросла в 2,6 - 3 раза. Речь об услугах, которые оказывает муниципальный КСУ.
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Власти Омска утвердили новые цены на погребение - стоимость похорон выросла в 2,6 - 3 раза. Речь об услугах, которые оказывает муниципальный КСУ.