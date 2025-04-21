Суд признал недействительной сделку, проведенную по схеме с «бумажным НДС»

Арбитражный суд Ульяновской области признал недействительной сделку на 22,85 млн рублей между «Ульяновским заводом модульных сооружений» (УЗМС) и компанией «Погода в доме», совершённую в рамках схемы с «бумажным НДС».
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