Мали может превзойти прогноз по добыче золота в 2023 году

Объем добычи золота в Мали, одном из крупнейших производителей драгоценного металла в Африке, как ожидается, достигнет или даже превысит прогноз в 67,7 тонны на 2023 год, сообщил представитель министерства горнодобывающей промышленности страны.
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