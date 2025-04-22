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test mazurok

1 подписчик
🚠 Канатная дорога на Ай-Петри не работает 22 апреля

🚠 Канатная дорога на Ай-Петри не работает 22 апреля Сегодня у «канатки» выходной, сообщили в Telegram-канале туристического центра горного парка.

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