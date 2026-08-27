Депутат Гусев попросил ФАС проверить цены на цветы перед 1 сентября

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев попросил Федеральную антимонопольную службу усилить контроль за стоимостью цветов перед Днем знаний.
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