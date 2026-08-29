Дом творчества «Коктебель» – первые шаги к возрождению

Дом творчества «Коктебель» дождался настоящего хозяина. Через 95 лет после завещания Максимилиана Волошина имущество возвращено Союзу писателей России.
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