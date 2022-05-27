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"Ермак" сбил украинский вертолет. Казаки: "Дальше бьём нацистов"

"Ермак" сбил украинский вертолет. Казаки: "Дальше бьём нацистов"

Накануне под селом Терновая Чугуевского района Харьковской области сбили вертолет Ми-8 ВС Украины. Сделали это казаки Волжского казачьего войска в составе 15-го добровольного отряда "Ермак", используя переносной зенитно-ракетный комплекс "Стрела-2".

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