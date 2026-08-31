📷⚡️Разработан перспективный российский криптоновый плазменный двигатель для малых спутников Специалисты МАИ и МФТИ представили отечественную разработку в области микродвигательных установок — маломощный плазменный двигатель Холла, использующий в качестве рабочего тела криптон.
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