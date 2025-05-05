За адскую поездку на поезде Екатеринбург – Адлер туристы отсудили почти 300 тысяч рублей

За адскую поездку на поезде Екатеринбург – Адлер туристы отсудили почти 300 тысяч рублейТуристы из Ханты-Мансийского автономного округа после поездки летом на Черное море подали в суд на дочернюю компания ОАО «РЖД».
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