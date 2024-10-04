Сбой на Ближнем Востоке: когда ждать нефть по 100 долларов

На рынке сырья наблюдается слишком много «успокоенности» и ощущения контроля. Однако на самом деле ситуация может очень быстро выйти из-под управления и предсказуемости, стоит лишь событиям выйти за пределы привычного уровня эскалации.
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