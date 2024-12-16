Выберите свой знак зодиака, а мы расскажем, чего вам опасаться с 16 по 22 декабря

Что приготовили вам звезды фото: Midjorney/ParentsПрекрасные новости — ретроградный Меркурий нас покинул! В следующий раз мы встретимся с ним только 15 марта, хотя астрологи утверждают, что его влияние мы начнем ощущать куда раньше — с 7 марта.
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