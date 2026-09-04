🍁 Когда при осенней хандре нужно обратиться к психологу В первую очередь стоит обратить внимание на нарушение сна, рассказал главный внештатный специалист по психотерапии министерства здравоохранения Республики Крым Владимир Строевский.
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