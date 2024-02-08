В Пентагоне заявили, что отставка Залужного не повлияет на поддержку США Украины

Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, в том числе и после отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного , помощь Украине останется неизменной, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
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