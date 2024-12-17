Челябинского экс-замначальника МВД взяли на взятке от преступников

В Челябинске задержали бывшего замначальника полиции ГУ МВД России. В СУ СКР региона сообщили, что мужчина стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве в крупном размере, а ноги этой истории растут из криминальной схемы, действовавшей в Коркино.