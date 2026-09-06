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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пейдж – о будущем в UFC: «Откровенно с ними поговорю. Скажу: «Дайте мне более сильных соперников и поверьте, что я подарю зрителям что-то особенное»

Боец среднего веса UFC Майкл Пейдж высказался о собственных перспективах в лиге. «Я сяду за стол переговоров с представителями UFC и откровенно с ними поговорю.

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