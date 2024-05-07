Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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МВД России и Росгвардия продолжили массовые задержания нелегалов после звонка президента Таджикистана Путину

МВД России и Росгвардия продолжили массовые задержания нелегалов после звонка президента Таджикистана Путину

Об этом не говорят А ещё МВД России и Росгвардия сделали упор на том моменте, что приезд в Россию иностранных мигрантов должен осуществляться в рамках российских законов.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Такие темпы выдворения нелегалов это на смех курам. Значит в стране сильно развита мафия по легализации мигрантов. Полиция не чешется. Только видимо как произойдёт какое то резонансное событие так сообщают выслали из России 3, 5, 8 мигрантов.
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