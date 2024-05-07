МВД России и Росгвардия продолжили массовые задержания нелегалов после звонка президента Таджикистана Путину

Такие темпы выдворения нелегалов это на смех курам. Значит в стране сильно развита мафия по легализации мигрантов. Полиция не чешется. Только видимо как произойдёт какое то резонансное событие так сообщают выслали из России 3, 5, 8 мигрантов.

ТБ

Татьяна Бут

Пусть проверят город Дзержинский Московской области. В городской больнице работают одни мигранты во главе с главврачем. Хочется спросить, куда дели русских врачей? И кто так облагодетельствовал мигрантов, за какие заслуги. Идти на прием таких врачей - себя не уважать. Люди заняли должности врачей, но все стараются попасть к 2 русским терапевтам, которых все-таки приняли после массовых жалоб населения. Но их катастрофичеспи не хватает, из-за чего постоянно возникают конфликты, а на вызов к больному врач уже не может прийти, консультирует по телефону. А штат укомплектован.