Клычков обвинил депутата Усова в вываливании мусора из КамАЗа на улице Маринченко

Тема с мусорной свалкой между домами №16 и №18 на улице Маринченко получила своё продолжение. В рамках очередного прямого эфира губернатор Андрей Клычков заявил, что выяснил чей загадочный КамАЗ регулярно сбрасывает там мусор.
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