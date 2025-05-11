Суд обязал Google восстановить на ее сервисах аккаунт sports.ru

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск спортивного интернет-издания sports.ru, обязав американскую корпорацию Google и ее дочернюю компанию в России "Гугл" восстановить на всех их облачных сервисах аккаунт, клиентскую запись и мобильное приложение sports.