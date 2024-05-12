Дмитрий Медведев, которого люди старшего поколения помнят как политического и государственного деятеля, шестнадцать лет назад заместившего на четырёхлетний срок должность президента России, обнародовал перед 79-й годовщиной Победы над немецким войском 32-страничное эссе, где приводится множество фактов и идей, почерпнутых из современной научной и популярной литературы о годах становления нацизма в Германии и его связях с политическими и экономическими кругами Великобритании и США.
Понимают ли русские, кто в какие игры с ними играет?
Комментарии
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demyr150648
Или добившиеся мах благополучия на крови и ограблении тех же русских, китайцем и прочих негров САСШ и Англия? Кем быть? Униженным и оскорбленным, но так или иначе выбравшим свой коммунистический крест или здоровым, богатым и больным, также даже с радостью выбравшим путь обмана, насилия и унижения других?
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9 час.
d
demyr150648
Давайте посмотрим вглубь себя? А мы-то, кто такие? Выиграв войну, мы продолжили жить очень даже скверно экономически и политически, питаясь идеями равенства и братства. В результате после идеологически ублюдочных коммунистов, власть захватили вообще безыдейные демократы, ну, конечно, идея примата денег - это -тоже теория, но такая же тупиковая, как и коммунистическая. Дали нам счастье демократы? Ну, да, если там сидели в первом ряду Чубайсы, Березовские, Абрамовичи и другие многочисленные дети и внуки Сиона и их шабес-гои, профукали все, что могли, а теперь героически боремся за собственную жизнь с тем же демократическим западом и одновременно отдаем территории, здоровье и русскую идею мигрантам. Когда победим, придем домой, а там всюду мигранты рулят демократически. Так и будет? Вполне возможно, но не дай бог. Идея национал-социализма жива до сих пор, а жупелом не оправдавшего себя коммунизма пугают (и справедливо) детей. Но мы, в первую очередь - русские, чтобы выжить, должны иметь в основе именно свою национальную идеологию, чтобы защитить себя в этом зверином внешнем и внутреннем окружении. Мы РУССКИЕ - с нами БОГ! Вернемся же к истокам.
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9 час.
АБ
Александр Б
Сказать то что хотел?
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5 час.
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