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ВС РФ нанесли мощнейшие ракетные удары по Одессе: подробности

ВС РФ нанесли мощнейшие ракетные удары по Одессе: подробности

Мощнейшие взрывы прогремели в Одессе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области действует воздушная тревога.

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