Поздравляем президента ФКЦ РОС Александра Козлова с Днем Рождения

28 января 2021 года свое 59-летие отмечает президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности «Федеральный координационный центр руководителей охранных структур» (ФКЦ РОС) Александр Михайлович Козлов.
28 января 2021 года свое 59-летие отмечает президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности «Федеральный координационный центр руководителей охранных структур» (ФКЦ РОС) Александр Михайлович Козлов.
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