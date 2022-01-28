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Поздравляем президента ФКЦ РОС Александра Козлова с Днем Рождения

Поздравляем президента ФКЦ РОС Александра Козлова с Днем Рождения

28 января 2021 года свое 59-летие отмечает президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности «Федеральный координационный центр руководителей охранных структур» (ФКЦ РОС) Александр Михайлович Козлов.

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