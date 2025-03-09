Археологи нашли подтверждение битвы при Армагеддоне, описанной в Библии

Археологи при раскопках в районе древнего израильского города Мегиддо (греческое название Армагеддон) нашли следы присутствия египетской армии, подтверждающие описанную в Библии битву, в которой погиб последний праведный иудейский царь Иосия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии