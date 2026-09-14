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Царьград

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Австралийский политолог раскрыл участие 30 наёмников в конфликте на Украине

Австралийский политолог раскрыл участие 30 наёмников в конфликте на Украине

Австралийский политолог Марк Лоу сообщил, что около 30 австралийцев воевали в составе ВСУ на Украине, четверть из них погибли.

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