Патриот на "Патриоте" протаранил военкомат в городе Гусь-Хрустальный во Владимирской области, после чего выбрался из своей машины и поджег ее.
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Патриот на "Патриоте" протаранил военкомат в городе Гусь-Хрустальный во Владимирской области, после чего выбрался из своей машины и поджег ее.
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