Гуляй с умом. Врач Хаммад рассказала как отпраздновать Новый год на 100%

Уже совсем скоро вся страна будет праздновать Новый Год. Семейные и дружеские застолья в этот период часто сопровождаются изобилием вкусных блюд и напитков, что может привести к перееданию, дискомфорту и даже обострению некоторых заболеваний.
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