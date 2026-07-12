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Тульские новости

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ПВО России сбили два беспилотника в регионе

ПВО России сбили два беспилотника в регионе

Сбиты два беспилотника, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.На территории региона подразделения ПВО Минобороны России сбили еще два вражеских беспилотных летательных аппарата.

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