Погода в Хабаровском крае: кратковременные дожди и похолодание в выходные

Прохладная и влажная погода ожидается в Хабаровском крае в эти выходные. По прогнозам Дальневосточного федерального государственного университета, местами пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха будет колебаться от +15 до +30 градусов по Цельсию.
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